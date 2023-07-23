Скудырина Елизавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скудырина Елизавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1817

Сын: Демидов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич

Елвашка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай (?) Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр (?) Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Александр Акакиевич

Смерть
Неизвестно
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