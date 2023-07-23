Скудырина Елизавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1817
Сын: Демидов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич
Елвашка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай (?) Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр (?) Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Акакиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно