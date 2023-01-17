Таисия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил Александров
Мать: Анна Лазарева
Бракосочетание
20.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
Около 28.08.1899 ст.
Сын: Луговой Александр Максимович
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252470#230
Рождение ребёнка
Около 23.11.1900 ст.
Дочь: Луговая Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252475#76
Рождение ребёнка
02.01.1902 ст.
Дочь: Луговая Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252478#63
Рождение ребёнка
16.09.1906 ст.
Дочь: Луговая Людмила Максимовна
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252486#50
Рождение ребёнка
17.09.1908 ст.
Сын: Луговой Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252492#63
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#60
Рождение ребёнка
23.11.1913 ст.
Сын: Луговой Николай Максимович
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
Ядрово, Васенино
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: Луговая Таисия Максимовна
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#59
Рождение ребёнка
09.12.1920 ст.
Сын: Луговая Василий Максимович
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Луговой Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно