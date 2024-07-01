Пятовской Афанасий Осипович Между 1782 и 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовской Афанасий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1782 и 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1740 и 1741 г.р.

Мать

Между 1753 и 1754 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Между 1782 и 1785

Отец: Пятовской Осип Иванович

Мать: Пятовская Ксения

Упоминание
1811
В сноске сказано, что в 1806 «отдан в ратники» | Земское войско | | https://ru.wikipedia.org/wiki/Земское_войско_(1806—1807) | Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно

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