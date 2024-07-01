Пятовской Афанасий Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Между 1782 и 1785
Отец: Пятовской Осип Иванович
Мать: Пятовская Ксения
Упоминание
1811
В сноске сказано, что в 1806 «отдан в ратники» | Земское войско | | https://ru.wikipedia.org/wiki/Земское_войско_(1806—1807) | Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно