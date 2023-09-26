Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Между 1825 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Павел Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1825 и 1834
Косово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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