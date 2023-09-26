Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиМежду 1825 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Павел Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Смерть
Между 1825 и 1834