Петухов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Петухов Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно