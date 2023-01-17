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Петухов Иван Васильевич

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Место рождения

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Петухов Василий Степанович

Мать: не указана

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Петухов Савва Иванович

Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петухов Петр Иванович

Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Петухов Пахом Иванович

Мать ребёнка: Петухова Мавра Епифановна

Жигиново, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Мавра Епифановна

Смерть
Неизвестно
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