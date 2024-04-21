Степанида Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1922
Дочь: Крезина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Крезин Егор Несторович
Рождение ребёнка
26.10.1931
Отец ребёнка: Крезин Егор Несторович
Смерть
Неизвестно