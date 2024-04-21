Степанида Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Митрофановна

Степанида Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крезин Егор Несторович

Рождение ребёнка
27.06.1922

Дочь: Крезина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Крезин Егор Несторович

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1931

Сын: Крезин Сергей Егорович

Отец ребёнка: Крезин Егор Несторович

Хлысты, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.