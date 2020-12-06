Шутов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Михаил Алексеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.08.1957

Дата смерти

06.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1957

Отец: Шутов Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
09.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
25.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2020
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