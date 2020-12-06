Шутов Михаил Алексеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.08.1957
Дата смерти06.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1957
Отец: Шутов Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
09.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
25.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2020