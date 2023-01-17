Хергозерский Алексей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хергозерский Алексей Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

10.03.1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 1835
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1835 по 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1839 по 1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.03.1891
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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