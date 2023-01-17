Хергозерский Алексей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти10.03.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1835
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1835 по 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1839 по 1891
Смерть
10.03.1891