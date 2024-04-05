(Malaszek) Irene
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Małaszek Aleksander
Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
01.04.1950
725 19th Street, Erie, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно