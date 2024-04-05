(Malaszek) Irene Около 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Malaszek) Irene

Место рождения

Pennsylvania, USA

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Małaszek Aleksander

Мать: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
01.04.1950
725 19th Street, Erie, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно

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