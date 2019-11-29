Головнина (Баталина) Августа
Место рожденияКировская область
Дата рождения29.11.1903
Дата смерти25.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903
Отец: Баталин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головнин Иван
Работа или профессия
С 1928 по 1950
учитель
Рождение ребёнка
25.06.1930
Сын: Головнин Эдуард
Отец ребёнка: Головнин Иван
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Платонова (Головнина) Маргарита
Отец ребёнка: Головнин Иван
Бракосочетание
1937
Муж: Попов Иннокентий
Смерть
25.06.1977
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область