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Головнина (Баталина) Августа

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Место рождения

Кировская область

Дата рождения

29.11.1903

Дата смерти

25.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1903

Отец: Баталин Семён

Мать: Баталина (Кокоулина) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головнин Иван

Работа или профессия
С 1928 по 1950
учитель
Рождение ребёнка
25.06.1930

Сын: Головнин Эдуард

Отец ребёнка: Головнин Иван

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Платонова (Головнина) Маргарита

Отец ребёнка: Головнин Иван

Бракосочетание
1937

Муж: Попов Иннокентий

Смерть
25.06.1977
Похороны
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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