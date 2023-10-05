Сюда Леокадия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1944
Дочь: Мазур Хендрика Чеславовна
Отец ребёнка: Сюда Чеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сюда Чеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюда Чеслава Чеславовна
Отец ребёнка: Сюда Чеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюда Изабелла Чеславовна
Отец ребёнка: Сюда Чеслав
Смерть
Неизвестно