Сюда Леокадия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюда Леокадия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1944

Дочь: Мазур Хендрика Чеславовна

Отец ребёнка: Сюда Чеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сюда Федор Чеславович

Отец ребёнка: Сюда Чеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюда Чеслава Чеславовна

Отец ребёнка: Сюда Чеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюда Изабелла Чеславовна

Отец ребёнка: Сюда Чеслав

Смерть
Неизвестно
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