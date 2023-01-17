Ксения Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

17.02.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1819 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1834 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Порфирий Леонтьев

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Елена Львовна

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Жорин Даниил Леонтьев

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Мария Львовна

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дмитрий Львов

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Прасковья Львовна

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.

Дочь: Екатерина Львова

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Аграфена Львовна

Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарин Леонтий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
17.02.1858 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.02.1858 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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