Ксения Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти17.02.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Порфирий Леонтьев
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Елена Львовна
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Мария Львовна
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Дмитрий Львов
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Прасковья Львовна
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
21.11.1836 ст.
Дочь: Екатерина Львова
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Аграфена Львовна
Отец ребёнка: Жарин Леонтий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
17.02.1858 ст.
Причина смерти: от удушья
Похороны
20.02.1858 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан