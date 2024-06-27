Пономарева (Романова) Ефимия Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Пономарев Федор Хрисанорович
Отец ребёнка: Пономарев Хрисанф Аверкиевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пономарев Тимофей Хрисанорович
Отец ребёнка: Пономарев Хрисанф Аверкиевич
Смерть
1825
от чахотки