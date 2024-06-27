Пономарева (Романова) Ефимия Феодосьевна 1778 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарева (Романова) Ефимия Феодосьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Хрисанф Аверкиевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Пономарев Федор Хрисанорович

Отец ребёнка: Пономарев Хрисанф Аверкиевич

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пономарев Тимофей Хрисанорович

Отец ребёнка: Пономарев Хрисанф Аверкиевич

Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1825
Мотыгино, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
от чахотки

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