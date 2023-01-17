Дремин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Петровна

Тардавка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дремина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дремина Анастасия Петровна

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