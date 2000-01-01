Зорина (Кривкова) Агафья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Кривкова) Агафья Леонтьевна

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Место рождения

село Уртамское

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кривков Леонтий

Мать: не указана

село Уртамское
Бракосочетание
20.01.1886

Муж: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Домна Григорьевна

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1888

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1889

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Зорин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1891

Сын: Зорин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1892

Сын: Зорин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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