Зорина (Кривкова) Агафья Леонтьевна
Место рождениясело Уртамское
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кривков Леонтий
Мать: не указана
село Уртамское
Бракосочетание
20.01.1886
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Домна Григорьевна
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1888
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1889
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1890
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1891
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1892
Отец ребёнка: Зорин Григорий Антонович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно