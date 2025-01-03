Шарапов Василий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шарапов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шарапов Василий
Мать ребёнка: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Железцова (Шарапова) Александра
Мать ребёнка: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)
Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
1929
Причина смерти: Был зажиточным крестянином. Убит по дороге на базар.