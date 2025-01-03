Шарапов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарапов Василий

Место рождения

Большое Окулово, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарапов Василий

Мать: не указана

Большое Окулово, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шарапов Василий

Мать ребёнка: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Железцова (Шарапова) Александра

Мать ребёнка: Шарапова (Грязнова) Пелагея (Старина)

Гремячево, город Кулебаки, Нижегородская область
Смерть
1929
Причина смерти: Был зажиточным крестянином. Убит по дороге на базар.

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