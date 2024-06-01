Сафонова Августа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Сафонова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Сафонов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Сафонов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Сафонов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно