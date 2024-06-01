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Сафонова Августа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Сафонова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Сафонов Николай Петрович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Сафонов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Сафонов Николай Петрович

Ялба, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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