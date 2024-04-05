Wojkowski Władysław
Место рожденияKalinowo/Długosiodło akt 217/1894
Дата рождения14.09.1894
Дата смерти25.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894
Kalinowo/Długosiodło akt 217/1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1920
Дочь: (Wojkowska) Genowefa
Мать ребёнка: Wojkowska (Najmoła) Władysława
Kalinowo/Dlugosiodlo akt 236/1920
Смерть
25.04.1952
USC Dżwierzuty/Szczytno akt 24/1952