Wojkowski Władysław 14.09.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wojkowski Władysław

Место рождения

Kalinowo/Długosiodło akt 217/1894

Дата рождения

14.09.1894

Дата смерти

25.04.1952

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894

Отец: Wojkowski Tomasz

Мать: Jakubowska,Wojkowska (Zwolińska) Józefa

Kalinowo/Długosiodło akt 217/1894
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Wojkowska (Najmoła) Władysława

Рождение ребёнка
06.10.1920

Дочь: (Wojkowska) Genowefa

Мать ребёнка: Wojkowska (Najmoła) Władysława

Kalinowo/Dlugosiodlo akt 236/1920
Смерть
25.04.1952
USC Dżwierzuty/Szczytno akt 24/1952

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