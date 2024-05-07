Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1913
Дочь: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич
Большое Оленево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно