Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбакова (Александрова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Федор Александрович

Мать: Александрова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыбакова) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1913

Дочь: Смирнова (Рыбакова) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Рыбаков Федор Васильевич

Большое Оленево, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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