Низамова Менсулу Низамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамова Менсулу Низамутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низамов Низамутдин

Мать: Низамова Конакбика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Александр Аитович

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Аркадий Аитович

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Михаил Аитович

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Алексей Аитович

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аюпов Айдемир Аитович

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Аит Аюпович

Рождение ребёнка
15.02.1933

Дочь: Аюпова Зина Аитовна

Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович

Смерть
Неизвестно

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