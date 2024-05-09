Низамова Менсулу Низамутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низамов Низамутдин
Мать: Низамова Конакбика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аюпов Михаил Аитович
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аюпов Аит Аюпович
Рождение ребёнка
15.02.1933
Дочь: Аюпова Зина Аитовна
Отец ребёнка: Аюпов Аит Аюпович
Смерть
Неизвестно