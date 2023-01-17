Тропин Александр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТропин Александр Вячеславович

Тропин Александр Вячеславович

avatar

Место рождения

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Тропина Валентина Федоровна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
12.08.2000

Жена: Тропина Марина Николаевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Тропина Фаина Александровна

Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.2003

Дочь: Тропина Виктория Александровна

Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.02.2007

Сын: Тропин Иван Александрович

Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна

Лесной, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close