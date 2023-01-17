Тропин Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения01.09.1971
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.08.2000
Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.03.2001
Дочь: Тропина Фаина Александровна
Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.2003
Дочь: Тропина Виктория Александровна
Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.2007
Сын: Тропин Иван Александрович
Мать ребёнка: Тропина Марина Николаевна