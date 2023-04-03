Наталья Казмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Казмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Захарий Михеев

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Рождение ребёнка
10.05.1876

Сын: Федор Михеев

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Марфа Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Иустиния Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: Мария Михеева

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Волхонский Захарий Михеевич

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Егор Михеев

Отец ребёнка: Михей Михайлов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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