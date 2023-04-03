Наталья Казмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Захарий Михеев
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
10.05.1876
Сын: Федор Михеев
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Марфа Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Иустиния Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: Мария Михеева
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Волхонский Захарий Михеевич
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михей Михайлов
Смерть
Неизвестно