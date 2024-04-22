Москвичева (Москвичева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичева (Москвичева) Ирина

Место рождения

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область

Дата рождения

26.11.1978

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1978

Отец: Москвичев Павел

Мать: Москвичева Татьяна

Приозёрск, Приозерская городская администрация, Карагандинская область
Рождение ребёнка
30.05.1999

Сын: Москвичев Карен

Отец ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прибылов Евгений

Бракосочетание
2016

Муж: Прибылов Евгений

Москва, город федерального значения Москва
ЗАГС района Митино
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