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Петров Федор Калинович
Петров Федор Калинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петров Калина Никонович
1687 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Петров Калина Никонович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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