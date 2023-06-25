Ефимов Валерий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Валерий Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1966

Отец: Ефимов Вениамин Вячеславович

Мать: Ефимова Валентина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1999

Сын: Ефимов Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.2005

Дочь: Ефимова Анастасия Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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