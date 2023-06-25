Ефимов Валерий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1999
Сын: Ефимов Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.2005
Дочь: Ефимова Анастасия Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности