Нетукова (Сысолятина) Мария
Место рожденияд. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Дата рождения1913
Дата смерти24.01.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Сысолятин Петр
Мать: Сысолятина Евдокия
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
14.01.1934
Сын: Нетуков Василий
Отец ребёнка: Нетуков Николай
д. Новосеменкино, Норофоминский рай-он, МО
Рождение ребёнка
24.04.1936
Сын: Нетуков Николай
Отец ребёнка: Нетуков Николай
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Нетуков Александр
Отец ребёнка: Нетуков Николай
д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
21.11.1949
Дочь: Солдатенкова Надежда
Отец ребёнка: не указан
д. Носово, МО, Нарофоминский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нетуков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
24.01.1981
г. Видное
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район