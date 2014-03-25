Нетукова (Сысолятина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетукова (Сысолятина) Мария

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Место рождения

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район

Дата рождения

1913

Дата смерти

24.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Сысолятин Петр

Мать: Сысолятина Евдокия

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Нетуков Василий

Отец ребёнка: Нетуков Николай

д. Новосеменкино, Норофоминский рай-он, МО
Рождение ребёнка
24.04.1936

Сын: Нетуков Николай

Отец ребёнка: Нетуков Николай

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Нетуков Александр

Отец ребёнка: Нетуков Николай

д. Нечаево, МО, Нарофоминский район
Рождение ребёнка
21.11.1949

Дочь: Солдатенкова Надежда

Отец ребёнка: не указан

д. Носово, МО, Нарофоминский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетуков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
24.01.1981
г. Видное
Похороны
Неизвестно
д. Носово, МО, Нарофоминский район
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