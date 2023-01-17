Клейменов Иван Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1939
Дочь: Васина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Клейменова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно