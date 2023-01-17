Клейменов Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменов Иван Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1939

Дочь: Васина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Клейменова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Попадьино, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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