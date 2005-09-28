Патоличева (Тюнина) Анастасия (Ася) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1936
Дата смерти28.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патоличев Станислав Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.2005