Патоличева (Тюнина) Анастасия (Ася) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патоличева (Тюнина) Анастасия (Ася) Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1936

Дата смерти

28.09.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патоличев Станислав Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.09.2005
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