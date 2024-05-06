Зименкова Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗименкова Акилина Андреевна

Зименкова Акилина Андреевна

Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1860

Отец: Зименков Андрей Карпович

Мать: Дёмина Анастасия Никитична

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.12.1879

Сын: Колубаевъ Пётр Акимович

Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.12.1882

Дочь: (Колубаева) Анисия Акимовна

Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1890

Сын: Колубаев Даниил Акимович

Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1893

Дочь: (Колубаева) Агрипина Акимовна

Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.