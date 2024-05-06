Зименкова Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1860
Рождение ребёнка
14.12.1879
Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1882
Дочь: (Колубаева) Анисия Акимовна
Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич
Рождение ребёнка
16.12.1890
Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1893
Дочь: (Колубаева) Агрипина Акимовна
Отец ребёнка: Колубаев Акимъ Васильевич
Смерть
Неизвестно