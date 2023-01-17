Семен Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Малаш Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Карней Семенов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дричин, Пуховичский район, Минская область
Смерть
1832
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