Семен Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Малаш Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Карней Семенов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дричин, Пуховичский район, Минская область
Смерть
1832