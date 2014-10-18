Мухина (Прытова) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Прытова) Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1957

Дата смерти

18.10.2014

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1957

Отец: Прытов Сергей Васильевич

Мать: Прытова (Шаранова) Елизавета Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2014

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