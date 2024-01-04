Кремнева (Можаева) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1984
Сын: Кремнев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кремнев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1988
Сын: Кремнев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Кремнев Александр Васильевич