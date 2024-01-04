Кремнева (Можаева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремнева (Можаева) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кремнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1984

Сын: Кремнев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кремнев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1988

Сын: Кремнев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Кремнев Александр Васильевич

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