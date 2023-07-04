Белянкина Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно