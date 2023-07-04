Белянкина Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкина Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Белянкин Григорий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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