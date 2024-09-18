Анохина (Не Знаю) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Не Знаю) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1888 г.р.
1903 г.р.
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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Анохин Иван Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Дочь: Москвина - Гаврюшкина Мария Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Давыдово, Тумский р-н, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязанская область Кассимовский уезд с. Давыдово
Смерть
1924

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