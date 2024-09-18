Анохина (Не Знаю) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.11.1885
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
С. Давыдово, Кассимовский уезд, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Дочь: Москвина - Гаврюшкина Мария Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Давыдово, Тумский р-н, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.06.1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рязанская область Кассимовский уезд с. Давыдово
Смерть
1924