Цейтлина (Банк) Екатерина Эммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: София
Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно