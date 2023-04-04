Цейтлина (Банк) Екатерина Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цейтлина (Банк) Екатерина Эммануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Банк Эммануил Борисович

Мать: Банк Алиса (Иосифовна, Юльевна?)

Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: София

Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич

Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Цейтлин Эммануил Роман

Отец ребёнка: Цейтлин Натан Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цейтлин Натан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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