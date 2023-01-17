Трофимов Карп (Поликарп) Андреевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Чуваев Андрей Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Трофимова Лукерья Карповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Алексей Карпович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно