Трофимов Карп (Поликарп) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Карп (Поликарп) Андреевич

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Место рождения

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Чуваев Андрей Трофимов

Мать: не указана

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Трофимов Семён Карпович

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Трофимова Лукерья Карповна

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Гульцово, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Алексей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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