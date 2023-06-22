Борейко владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борейко виктор владимирович
Мать ребёнка: Борейко (Лысак) любовь ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борейко борис владимирович
Мать ребёнка: Борейко (Лысак) любовь ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно