Борейко владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борейко владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ен
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борейко виктор владимирович

Мать ребёнка: Борейко (Лысак) любовь ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борейко борис владимирович

Мать ребёнка: Борейко (Лысак) любовь ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борейко (Лысак) любовь ивановна

Смерть
Неизвестно

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