Прохоров Дмитрий Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прохоров Дмитрий Федорович

Место рождения

Курасовский, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Федор

Мать: не указана

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Прохоров Фрол Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.08.1922

Сын: Прохоров Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прохоров Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Прохорова (Абраменко) Евгения Аникеевна

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1927

Сын: Прохоров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Курасовский, Томский округ, Сибирский край
Смерть
1964

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