Прохоров Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1922
Сын: Прохоров Леонид Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Прохорова (Абраменко) Евгения Аникеевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Прохоров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1964