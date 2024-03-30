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Ярмак Григорий Иванович

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

10.01.1850

Дата смерти

04.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1850

Отец: Ярмак Иван Михайлович

Мать: Ярмак Васса Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1875

Сын: Ярмак Илларион Григорьевич

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Ярмак Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1879

Дочь: Ярмак Сигкликтикия Григорьевна

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1881

Дочь: Ярмак Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.07.1884

Сын: Ярмак Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1890

Сын: Ярмак Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмак Анастасия Васильевна

Смерть
04.02.1902
Переясловка, Чернігівська область
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