Ярмак Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.01.1850
Дата смерти04.02.1902
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1850
Отец: Ярмак Иван Михайлович
Мать: Ярмак Васса Васильевна
Рождение ребёнка
06.06.1875
Сын: Ярмак Илларион Григорьевич
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1877
Сын: Ярмак Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
03.01.1879
Дочь: Ярмак Сигкликтикия Григорьевна
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1881
Дочь: Ярмак Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
29.07.1884
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
16.06.1890
Мать ребёнка: Ярмак Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1902