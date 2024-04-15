Бугаец Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения12.01.1890 ст.
Дата смерти24.05.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1890 ст.
Отец: Бугаец Илья Васильевич
Мать: Бугаец Мария Дамиановна
Крещение
13.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.05.1893 ст.
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QP-P?i=686&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.05.1893 ст.
на отведенном кладбище