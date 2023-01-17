Татьяна Даниловна
Место рожденияКнягинино
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Княгинино
Рождение ребёнка
1742
Сын: Амелькин Емельян Евсеевич
Отец ребёнка: Амелькин Евсей Григорьевич
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Отдельная Фамилия От Него Дементий
Отец ребёнка: Амелькин Евсей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно