Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Даниловна

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Место рождения

Княгинино

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Княгинино
Рождение ребёнка
1742

Сын: Амелькин Емельян Евсеевич

Отец ребёнка: Амелькин Евсей Григорьевич

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Отдельная Фамилия От Него Дементий

Отец ребёнка: Амелькин Евсей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амелькин Евсей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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