Бибикамал
Место рожденияд. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Садретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Фаттахова) Зинникамал
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
1902
Сын: Фаттахов Загретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
?.12.1911
Сын: Фаттахов Фахретдин
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат
Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин
Смерть
Неизвестно