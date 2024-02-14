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Бибикамал

Место рождения

д. Атабай-Анкабе, Алькеевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Садретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Фаттахова) Зинникамал

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

Рождение ребёнка
1902

Сын: Фаттахов Загретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

Рождение ребёнка
?.12.1911

Сын: Фаттахов Фахретдин

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Харисова (Фаттахова) Нурлыбанат

Отец ребёнка: Хамитов Фаттахетдин

Смерть
Неизвестно

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