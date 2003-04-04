Касапчук Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касапчук Михаил Дмитриевич

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Место рождения

г. Кишинев Молдова

Дата рождения

30.08.1940

Дата смерти

04.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кишинев Молдова
Рождение ребёнка
26.12.1967

Сын: Касапчук Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Касапчук Нонна Андреевна

Рождение ребёнка
28.10.1972

Дочь: Пальжок Елена Михайловна

Мать ребёнка: Касапчук Нонна Андреевна

Потсдам Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касапчук Нонна Андреевна

Смерть
04.04.2003
Одесса, Одеська область
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