Касапчук Михаил Дмитриевич
Место рожденияг. Кишинев Молдова
Дата рождения30.08.1940
Дата смерти04.04.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кишинев Молдова
Рождение ребёнка
26.12.1967
Сын: Касапчук Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Касапчук Нонна Андреевна
Рождение ребёнка
28.10.1972
Дочь: Пальжок Елена Михайловна
Мать ребёнка: Касапчук Нонна Андреевна
Потсдам Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касапчук Нонна Андреевна
Смерть
04.04.2003
Одесса, Одеська область