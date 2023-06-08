Шильникова Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1922
Дата смерти08.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1945
Отец ребёнка: Шильников Вадим Евграфович
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Шильников Василий Вадимович
Отец ребёнка: Шильников Вадим Евграфович
Смерть
08.08.1977