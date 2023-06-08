Шильникова Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1922

Дата смерти

08.08.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1945

Сын: Шильников Юрий Вадимович

Отец ребёнка: Шильников Вадим Евграфович

Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Шильников Василий Вадимович

Отец ребёнка: Шильников Вадим Евграфович

Смерть
08.08.1977

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