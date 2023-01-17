Ширяев Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1961
Дочь: Коломиец Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Осеченка, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Сапожникова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2011
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край