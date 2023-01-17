Ширяев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1961

Дочь: Коломиец Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Осеченка, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Сапожникова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2011
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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