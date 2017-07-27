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Золотухин Александр Андреевич
Золотухин Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2017
Пол
Мужской
Отец
Золотухин Андрей Олегович
1978 г.р.
Мать
Золотухина (Ахметвалеева) Альбина Робертовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2017
Отец:
Золотухин Андрей Олегович
Мать:
Золотухина Альбина Робертовна
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