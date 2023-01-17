Мохов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952
Отец: Мохов Степан Иванович
Мать: Мохова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
22.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мохова Виолетта Александровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мохова Елена Тагировна
Бракосочетание
Неизвестно