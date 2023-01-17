Мохов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохов Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952

Отец: Мохов Степан Иванович

Мать: Мохова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
22.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мохова Виолетта Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Елена Тагировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохова Виолетта Александровна

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