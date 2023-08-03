Масагутова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масагутова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масагутов Андрей Караматович

Отец ребёнка: Масагутов Карамат Хамзиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масагутова Ольга Караматовна

Отец ребёнка: Масагутов Карамат Хамзиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масагутов Карамат Хамзиевич

Смерть
Неизвестно

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