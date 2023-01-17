Гиззат (Гиззатуллин) Тази Калимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиззат (Гиззатуллин) Тази Калимуллович

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Место рождения

Варзи-Омга, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.09.1895

Дата смерти

07.05.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Омга, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1912 по 1918
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
По 1955
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.05.1955
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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