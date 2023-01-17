Гиззат (Гиззатуллин) Тази Калимуллович
Место рождения
Дата рождения03.09.1895
Дата смерти07.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912 по 1918
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
По 1955
Место жительства
Неизвестно
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.05.1955