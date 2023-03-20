Петров Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1941
Дата смерти08.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941
Рождение ребёнка
08.08.1971
Дочь: Боголюбова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Тамара Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1978
Сын: Петров Денис Вдадимирович
Мать ребёнка: Петрова Тамара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1981