Петров Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1941

Дата смерти

08.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1941

Отец: Петров Александр Родионович

Мать: Петрова Анна Симоновна

Рождение ребёнка
08.08.1971

Дочь: Боголюбова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1978

Сын: Петров Денис Вдадимирович

Мать ребёнка: Петрова Тамара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Тамара Алексеевна

Смерть
08.12.1981
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